Météo: Temps printanier

Temps toujours printanier ce mardi. Les températures seront proches des moyennes saisonnières. Les maximales oscilleront entre 24°C et 28°C dans les régions côtières et entre 30°C et 35°C à l’intérieur du pays.

Ciel partiellement couvert dans l’ensemble du pays.

Vents faible à modéré avec une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h.

Mer favorable aux différentes activités maritimes. Elle sera peu agitée dans le golf de Gabès.