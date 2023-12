MG débranche Founa, passe à Yassir et prépare le e-commerce pour 24

Le monde du « Delivery » en Tunisie bouge dans tous les sens, entre fermetures, présence hégémonique, et poussée marketing à la conquête d’autres terrains à conquérir, comme celui du B2B pour soutenir l’activité B2C, fortement concurrentielle par des marques locales opportunistes et pas toujours respectueuses de la loi du travail.

Nous l’avions déjà annoncé, Jumia cessera d’ici la fin de l’année courante ses livraisons Food en Tunisie, et ce serait une décision à l’échelle de tout le groupe à la « suite d’une évaluation stratégique de Jumia Food, qui n’est pas adaptée à l’environnement opérationnel actuel et aux conditions macroéconomiques », disait un communiqué de l’entreprise. Yassir fait une entrée fracassante et signe des partenariats un peu partout comme avec Pluxee-Tunisie et même MG, Glovo se maintient avec force moyens de communication, et Founa, la tunisienne, sera mise HS le 23 décembre de l’année courante.

– Founa du début à la fin

Créé par Karim Skik, c’est le premier site e-commerce pour vos courses quotidiennes en Tunisie dénommé « Founa », qui l’avait revendu en juin 2022 au groupe Magasin Général de la famille Bayahi pour 798 mille DT. Le 29 juin 2022, MG faisait une augmentation du capital de Founa, par compensation de créances détenues par la SMG pour un montant de 6 MDT. La société Magasin Général était ainsi devenue majoritaire dans le capital de Founa à hauteur de 69,78%.

En 2021, Founa enregistrait un déficit de plus de 3,7 MDT malgré un très bon chiffre d’affaires de plus de 7,5 MDT en 2021. Deux ans plus tard, MG décide d’arrêter l’activité de Founa, manifestement pour des raisons de rentabilité.

Déficitaire en 2022 d’approximativement de 4,5 MDT, le site de e-commerce des Bayahi réalisait pourtant un chiffre de 8 MDT. Mais il semblerait, selon nos informations, qu’il n’y ait pas eu assez de marge sur l’alimentaire pour supporter surtout des coûts logistiques, et supporter des charges de l’ordre de 6 MDT. Founa est donc désormais du passé et sera mis hors ligne dès la fin de l’exercice 2023. Mais le Delivery chez MG, ce n’est pas fini.

– MG quitte le Delivery pour le Quick commerce

MG semble en effet, selon nos informations, avoir juste entamé un changement de son modèle de Delivery tout en restant sur le digital. Nos sources indiquent que ce leader de la grande distribution en Tunisie compte migre vers un modèle plus rentable, et plus exactement vers des partenariats pour le « Quick commerce » alimentaire. Rappelons que le « Quick commerce » est la nouvelle tendance, et devient là une manière de rentabiliser le modèle en s’associant à des experts sur le Delivery.

Grand indice de cette nouvelle stratégie, MG vient de signer avec Yassir pour faire du « Quick commerce », un concept qui désigne les activités commerciales et logistiques basées sur la promesse d’une livraison effectuée dans un délai très court, par l’intermédiaire d’une application mobile. MG compte assurer une livraison à moins de 60 minutes. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nouvel opérateur du Delivery, rappelons que Yassir est une entreprise d’origine algérienne créée par Noureddine Tayebi, qui fait de son entreprise une sorte d’Uber algérien qui opère actuellement dans 7 pays et 50 villes, où elle sert plus de 8 millions de clients et plus de 130 000 partenaires, et qui vient même de racheter « Flink » en France pour la somme de 5,4 M€. C’est dire la qualité du choix de partenaire faite par MG. Et c’est dire aussi la volonté de ce nouveau venu de diversifier ses Delivery par une orientation B2B.

Et lorsque notre source nous assurait que MG restera dans le digital, elle pointait un autre projet de vente en ligne qui verra le jour 2024 et qui touchera le e-commerce. Dernière nouveauté de MG, la refonte de « La Cave Privée », une boutique de vente de produits alcoolisés, et le sans alcool aussi.

Pour la cave, MG ne fera pas de Delivery, mais plutôt du « Click and Collect » à partir du site de la cave privée pour récupérer la marchandise à partir du magasin Maxi de la Marsa, et le concept ira par la suite se généralisant sur d’autres magasins en 2024.