MI: Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dans un hôtel

Des patrouilles relevant de la brigade d’enquête et d’investigation, accompagnées de la sécurité touristique de la Garde nationale de Ben Arous, ont démantelé un réseau de trafic de drogue composé de 10 personnes, dans un hôtel de la zone touristique de Borj Cedria, rapporte Mosaique fm.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé avoir saisi 391 capsules de cannabis et deux autres plaques du même type, ainsi que 72 grains de marijuana. Un véhicule et un montant de 140 mille dinars qui serait le revenu de la vente de la drogue ont également été saisis .

Après consultation du parquet, l’unité d’enquête et d’investigation de la Garde nationale de Ben Arous a entamé une procédure en justice pour trafic de stupéfiants. Toutes les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue.