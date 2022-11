Ministère de la santé: 96 cas atteints de Shigella signalés en Tunisie

La Tunisie a enregistré 96 cas signalés atteints de Shigella, a annoncé jeudi la directrice de la protection de santé de base au ministère de la santé Ahlem Gzara. Le ministère a entamé une exploration pour relever des échantillions à partir des aliments et de l’eau afin de vérifier les causes de ce microbe. Dans une déclaration à la TAP, Gzara a estimé l’absence d’autres cas non signalés, affirmant que le ministère a recommadné aux laboratoires de signaler les cas découverts. Des nourrissons, des enfants et des adultes ont été atteints par cette bactérie, a ajouté la même source. Six enfants ont été hospitalisés dans les services de réanimation suite à cette infection dont les symptômes sont la diahrée aigue, des maux de ventre, de la fièvre et des vomissements, a rappelé Gzara. La direction de médecine scolaire et universitaire a entamé des séances de sensibilisation au sein des établissements éducatifs a encore affirmé la même source.

