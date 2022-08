Ministère de l’économie: Vers le parachèvement de la troisième phase du Plan de développement 2023/2025

Le ministère de l’économie et de la planification démarrera, vendredi, l’organisation de réunions dans tous les gouvernorats, dans le cadre du parachèvement de la troisième phase de l’élaboration du plan de développement 2023/2025, selon un communiqué publié jeudi par le département.

Ces réunions, qui se poursuivront pendant cinq semaines, seront une occasion pour discuter des politiques et programmes de développement ainsi que des orientations stratégiques régionales et sectorielles évoquées dans les rapports issus des commissions dont les travaux ont démarré depuis février dernier et ce dans un cadre participatif englobant tous les intervenants dans le secteur du développement .

Il s’agit d’étudier les grandes orientations et les politiques permettant d’instaurer une mutation qualitative dans le secteur du développement sur les plans national et régional et sur le moyen et long terme, selon la même source.

Ces politiques devraient s’adapter aux mutations et aux défis actuels et mettre en place un nouveau modèle basé sur une meilleure exploitation des ressources et des spécificités de chaque région, afin de garantir une nouvelle dynamique économique et un développement intégré et durable dans le cadre de la stratégie « Tunisie 2035 »,lit-on dans le communiqué.

Ces réunions permettront aussi d’exposer et de débattre les suggestions et propositions de projets sectoriels et régionaux et de les étudier selon la priorité, les objectifs et la faisabilité.

