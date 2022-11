Planification: Le plan de développement 2023-2025 est prêt et sera porteur de réformes, selon ministre de l’Economie

Le plan de développement pour la période 2023-2025, est prêt. Il a été transféré aux divers départements ministériels pour qu’ils y apportent leurs remarques avant une version finale, a déclaré, lundi, le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saied.

Le ministre, qui effectuait une visite de travail dans le gouvernorat de Bizerte, a ajouté, dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP, dans la région, que d’importantes réformes sont inscrites dans ce plan « conforme aux orientations de la loi des Finances pour l’exercice 2023 ».

Il a évoqué que la vision globale de ce plan cible l’amélioration du climat d’investissement et la mise en œuvre de partenariats entre les secteurs public et privé.

« Les secteurs privé et public jouent un rôle primordial dans la réalisation de la croissance et la richesse nationale et un partenariat entre les deux ne peut que fournir à l’Etat des investissements pour développer les secteurs de la santé, l’éducation et les affaires sociales en plus des interventions solidaires », a encore laissé entendre le ministre.

Evoquant les zones industrielles, Saied a indiqué que plusieurs mesures ont été prises pour améliorer leur fonctionnalité, l’objectif étant de renforcer leur contribution à l’économie nationale, de favoriser la création d’emploi et d’améliorer la compétitivité du pays.

Il s’agit également d’appuyer le rôle de l’Agence foncière industrielle (AFI) dans l’accompagnement des entreprises installées dans ces zones.