MIP se déclare incapable d’honorer ses obligations et n’a plus que 3 employés

La société MIP (Maghreb international Publicité) de la famille Cheriha (Mohamed Hédi le père et Mehdi le fils), « passe par des difficultés financières énormes ». C’est ce qu’affirme un communiqué de l’entreprise. Les Cheriha expliquent que « cette situation est aggravée par la pandémie COVID-19 (…) qui a limité les déplacements des citoyens et la fermeture des lieux recevant du public ». Et le communiqué de préciser que « la société n’est plus en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis des municipalités pour les taxes municipales et des propriétaires d’emplacements pour les loyers ». MIP indique aussi que « le nombre des salariés n’est plus que de trois à la fin du trimestre ». Les produits d’exploitation de la société des Cheriha ont d’ailleurs diminué de 75,222 % au 1er trimestre 2021, et sa marge Ebitda a baissé de 14,588.

- Publicité-