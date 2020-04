Mobilisation de 16 bus pour assurer le transport des Tunisiens revenus de Libye

Le gouvernorat de Medenine s’est chargé d’assurer le transport de 703 Tunisiens revenus de Libye vers 18 gouvernorats après l’achèvement des mesures sécuritaires et sanitaires nécessaires, a déclaré lundi, le gouverneur de la région Habib Chaouat.

A cet effet, 16 bus appartenant à la Société régionale de transport de Medenine sont mobilisés, a ajouté le gouverneur dans une déclaration à l’agence Tap.

Selon des sources sécuritaires, environ 700 personnes ont forcé l’entrée principale du poste frontalier pour entrer en territoire tunisien. Mais les unités sécuritaires ont encerclé les lieux pour leur fermer le passage. Ces personnes ont été réparties en groupes selon leurs gouvernorats d’origine et soumises aux contrôles policiers et douaniers, en attendant leur acheminement vers leurs régions respectives.

Des renforts ont été dépêchés pour maîtriser la situation et éviter que d’éventuels éléments dangereux s’infiltrent dans la foule, surtout que plusieurs prisons libyennes avaient été vidées de leurs occupants.

Des tentatives similaires ont eu lieu, les jours précédents, sans succès. Les forces de sécurités étaient intervenues à temps pour bloquer le passage de plusieurs Tunisiens en leur promettant de les rapatrier dès que possible. Mais, lundi, des parties libyennes auraient incité ces derniers à franchir en masse le passage frontalier.

Le gouverneur de Médenine, Habib Chaouat, s’est rendu sur les lieux pour prendre les dispositions nécessaires à leur acheminement vers leurs gouvernorats respectifs, tout en respectant les conditions du confinement.