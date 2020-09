Mohamed Ali Nafti reçoit l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, jeudi, au siège du ministère, avec l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud Al-Ali.

Le ministre a, à cette occasion, s’est félicité des relations séculaires et de la coopération fructueuse entre les deux pays frères, soulignant la détermination de la Tunisie à les renforcer davantage dans tous les domaines.

Selon un communiqué du département, le secrétaire d’Etat a exprimé son respect aux efforts déployés par l’ambassadeur, dans le cadre de sa mission, pour renforcer la coopération entre les deux pays. Des efforts qui « ont donné des résultats positifs dans plusieurs domaines capitaux ».

Pour sa part, l’ambassadeur saoudien s’est félicité du niveau privilégié des relations unissant la Tunisie et l’Arabie Saoudite, exprimant la disposition de son pays à tout mettre en oeuvre pour les diversifier au service des intérêts des deux pays frères.