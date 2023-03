Moins d’accidents mais plus de décès sur les routes jusqu’au 1er mars 2023

Environ 759 accidents de la route ont été enregistrés du 1er janvier au 1er mars 2023 contre 961 accidents durant la même période de 2022, soit une baisse de 21,02%, selon des statistiques publiées, dimanche, par l’Observatoire National de la Sécurité Routière.

Selon la même source, le nombre de décès causés par ces accidents a toutefois augmenté de 22,64% passant à 159 décès. Le nombre de blessés a baissé passant de 1341 personnes au cours de la même période de l’année dernière à 1057 blessés cette année (-21%).

L’imprudence et l’inattention sont les principales causes des accidents (37,55% des accidents) suivies par l’excès de vitesse (16,07% des accidents). Cependant, l’excès de vitesse reste la première cause de mortalité routière (28,72%) suivie par l’imprudence (31%).

Le non-respect des règles de priorité et les traversées piétonnes en dehors des passages piétons figurent également parmi les principales causes des accidents citées par l’observatoire.