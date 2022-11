Monastir : Acquisition d’équipements numériques pour des écoles en zones rurales

Le nombre des établissements scolaires équipés en classe numérique s’élève actuellement à 10 dans le gouvernorat de Monastir, après l’entrée en exploitation de nouvelles classes dans quatre écoles primaires, situées dans des zones rurales et urbaines de la région.

Chaque école a reçu 12 tableaux numériques et 12 ordinateurs portables, fournis par le ministère de l’Education, ce qui facilitera la numérisation des programmes d’enseignement et améliorera le rendement des élèves en classe, a indiqué à l’Agence TAP, Habib Haddadi, commissaire régional de l’éducation à Monastir.

Par ailleurs, et dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education, la Fondation Orange a contribué à équiper, à ce jour, six écoles primaires dans le gouvernorat de Monastir en tableaux numériques et à y créer des clubs de robotique.