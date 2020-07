Le nombre de patients, admis au centre de confinement de Monastir, et complètement rétablis du Covid-19 s’élève désormais à 362 cas, et ce, après la guérison de deux personnes, l’une du gouvernorat de Ben Arous et l’autre de Sousse.

C’est ce qu’a indiqué, dimanche, à l’agence TAP, le directeur régional de la Santé à Monastir, Moncef Haouani.

Le nombre de patients admis depuis le 4 avril 2020 au centre de Monastir s’élève à 444, venus des 24 gouvernorats de la Tunisie. Il y avait aussi des patients de pays arabes et africains et représentant 11 nationalités différentes, a-t-il précisé. Il s’agit, a ajouté Haouani, de la Libye, de Mauritanie, de Jordanie, de Syrie, de Mali, de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Cameroun, de la Sierra Leone, du Togo, de Guinée équatoriale.

Actuellement à Monastir, il y a 186 personnes soumises à l’auto-isolement, alors que 27 autres sont placés en quatorzaine obligatoire dans trois centres spécialisés de la région, a indiqué le responsable.

La ville de Monastir n’a pas enregistré des cas de contamination locale depuis le 15 avril dernier, a-t-il relevé.