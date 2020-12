Mongi Rahoui appelle à bien exploiter les richesses naturelles du pays

Le député Mongi Rahoui a souligné que chaque région en Tunisie dispose d’importantes richesses naturelles qui devraient être bien exploitées, dont la région de Jendouba qui possède différentes substances utiles, sauf que le taux d’exploitation de ces richesses est très faible

Rahoui a appelé lors d’une plénière tenue mercredi, à Tunis pour examiner le budget du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, au titre de l’année 2021, à bien exploiter ces substances utiles dans l’objectif de renforcer l’emploi et la création de la richesse en tenant compte de l’aspect préservation de l’environnement.

Le gouvernorat de Jendouba recèle une grande variété de substances utiles pouvant être exploitée dans des projets d’investissement.

La région renferme 40 gisements d’argile, de calcaire, de sable et de pierre marbrière, affirme une étude élaborée en partenariat entre l’office national du développement du Nord-Ouest (ONDNO) et l’office national des mines (ONM).

Aussi, les études géologiques réalisées par l’ONM ont-elles permis de découvrir 21 filons de marbres. De couleur noir et parfois orange, la première variété a été localisée à Ain Ftir (Oued Mliz). Elle est utilisée dans les parterres et les colonnes.

La région de Jendouba est riche, aussi, en argile Kaolinitique et illitique, le matériau utilisé dans la fabrication de céramiques, de tuiles et de briques destinées à satisfaire les besoins d’une architecture.