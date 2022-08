Mouvement en hausse au niveau du poste frontalier de Ras Jedir

Le mouvement commercial ainsi que celui des voyageurs connait un flux ascendant au niveau du poste frontalier de Ras Jedir a souligné le directeur du bureau des douanes au poste frontalier de Ras Jedir , Omar Aref à l’agence TAP.

Depuis le début de l’année 2022 et jusqu’au 8 août 2022, le poste frontalier a enregistré un million d’entrées et 720 mille sorties soit une moyenne quotidienne de 8 mille voyageurs/jour a précisé le responsable en ajoutant que le nombre des voitures a atteint 575 mille voitures à l’entrée et 465 mille voitures à la sortie.

Selon la même source, le poste frontalier a enregistré plus de 40 mille camions en direction de la Libye dans le cadre des activités d’exportation soit une valeur d’échange estimée à plus de 4 millions de dinars.