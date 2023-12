Mrabet souligne la nécessité de se préparer pour faire face aux urgences sanitaires dans le contexte des changements climatiques et épidémiques

Présidant la réunion de la commission permanente de la santé au conseil national de sécurité, le ministre de la santé Ali Mrabet a souligné hier mardi, la nécessité de se préparer pour faire face aux urgences sanitaires dans le contexte des changements climatiques et épidémiques que connait le monde, selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé sur facebook

Mrabet a relevé la priorité accordée au secteur des médicaments au sein du système national de la santé et l’importance de prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins des citoyens en médicaments.

Le ministre de la santé a appelé à la nécessité d’accélérer le rythme de préparation des textes d’application relatifs à l’agence nationale du médicament et des produits de santé qui permettra d’unifier l’action de tous les intervenants dans ce secteur vital, outre la gouvernance du secteur des médicaments.

A noter que cette réunion a été consacrée au suivi des travaux de la commission au cours de l’année 2023 concernant la stratégie des médicaments en Tunisie et l’élaboration d’un plan d’urgence sanitaire, en présence des membres de la commission, du représentant du secrétariat permanent du conseil national de sécurité auprès de la présidence de la république et des représentants des ministères au sein de la commission et des structures concernées au ministère de la santé.

Au cours de la réunion, les participants ont débattus des thèmes proposés en tant qu’axes d’activités au cours de l’année 2024 et de l’état d’avancement des projets sur lesquels la commission a travaillé au cours de l’année 2023.

