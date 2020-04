Msaken : réouverture des marchés, à partir de demain

Les marchés journaliers à Msaken (gouvernorat de Sousse) seront rouverts à partir de demain mercredi 29 avril 2020 et ce sur décision du conseil municipal.

Cette décision a été prise en coordination avec l’Union locale de l’industrie, du commerce et d’artisanat à Msaken et sur la base de rapports émis sur la situation sanitaire et socio-économique dans la région, a indiqué la municipalité de Msaken dans un communiqué publié sur sa page officielle.