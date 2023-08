Nabeul: Arrestation d’un propriétaire de boulangerie pour spéculation

Le directeur régional du commerce à Nabeul Samir Khalfaoui a indiqué que le parquet a ordonné l’arrestation d’un propriétaire de boulangerie située dans la localité de Boujrida relevant de la délégation de Korba pour spéculation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que l’opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la contrebande dans le secteur des boulangeries.

Dans le même contexte, le propriétaire d’un dépôt anarchique situé dans la délégation de Dar Chaâbane Fehri a été arrêté aussi pour la spéculation.

Lors de cette descente, une quantité de semoule et de la farine a été saisie en plus de 4 tonnes de sucre.

Depuis fin juillet 2023, les opérations de contrôle économique ont été intensifiées dans le secteur de la boulangerie, les eaux minérales ainsi que les fruits et légumes.

Plus de 600 quintaux de farine subventionnée ont été saisis lors de ces visites d’inspection effectuées dans les différentes délégations de Nabeul.

