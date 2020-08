Nabeul: Clôture du programme « Citoyen avisé »

Lancé depuis août 2019, le programme « Citoyen avisé » a été clôturé, jeudi, lors d’une cérémonie organisée à Hammamet.

Plus de 120 membres de la société civile actifs en matière du défense du droit d’accès de l’information, venus des gouvernorats de Nabeul, Béja, Sfax et Kasserine, ont bénéficié de ce programme qui contribuera à la mise en place d’instances civiles pour l’accès à l’information dans ces régions.

Les instances civiles d’accès à l’information qui seront créées dans les régions œuvreront notamment à consolider la culture du droit d’accès à l’information, à vulgariser les valeurs de transparence et constitueront un vecteur pour la création d’un observatoire national pour l’accès à l’information, a indiqué à l’Agence TAP le directeur des programmes au centre des recherches et études alternatives, Mahmoud Jedidi.

Financé par le réseau Euromed, le programme « Citoyen avisé » est une opportunité pour les acteurs de la société civile en vue de consolider leur connaissance en matière du droit d’accès à l’information, d’élaboration des demandes d’accès à l’information auprès des structures publiques et de traitement des réponses.