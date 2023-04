Nabeul: Clôture du projet « éco quartier de sabkhet korba »

L’association tunisienne de protection de la nature et de l’environnement de Korba a clôturé mercredi le projet « éco quartier de sabkhet korba » lancé en 2019 et financé par le Programme des Nations unies pour le développement et le programme Small Grants.

Le projet « éco quartier de sbakhet korba » a pour objectif de lutter contre la pollution et l’élimination des moustiques de la lagune d’une manière écologique en plus de la protection de la biodiversité des zones humides, a indiqué à l’agence TAP, le coordinateur du projet Ibtihel Ben Ali à la TAP.

Dans le cadre de ce projet, des campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit des habitants des zones avoisinantes de la lagune afin d’inciter les habitants à préserver l’environnement à ne pas jeter les ordures dans la lagune et adopter le tri sélectif.

