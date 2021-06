Nabeul-coronavirus : Fermeture d’une école à Béni Khaled après la contamination de 25 enseignants

L’Ecole primaire « Place Ettahrir » à Béni Khaled (gouvernorat de Nabeul), qui compte 1200 élèves et 54 enseignants, est fermée pendant 10 jours à partir de ce vendredi.

Cette décision a été prise après la contamination par le coronavirus de 27 cadres éducatifs qui travaillent à l’école, a indiqué à l’Agence TAP, Ridha Ayech, délégué de Beni Khaled et président du comité local de lutte contre la covid19.

Parmi ces cas positifs, cinq ont été détectés la semaine dernière et le reste après l’apparition des résultats de toutes les analyses effectuées, a souligné la même source, précisant que parmi les contaminés, le directeur de l’école, 25 instituteurs et une femme de ménage.

- Publicité-