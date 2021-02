Nabeul-covid19 : Trois décès et 51 nouvelles contaminations

Trois nouveaux décès liés à la covid19 ont été enregistrés dans le gouvernorat de Nabeul, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé.

Les défunts (2 hommes et 1 femme), âgés entre 64 et 88 ans, sont originaires respectivement de Dar Chaabane Fehri et de Grombalia, portant le nombre total de morts dans la région à 441 personnes depuis l’apparition du virus.

Egalement, 51 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensées dans la région, durant les dernières 24h, dont 12 cas à Kélibia, 8 à Hammamet et 7 à Menzel Temime.

Selon la même source, le gouvernorat de Nabeul a connu depuis la propagation de l’épidémie 15021 cas de contamination dont 13169 cas sont guéris de l’infection alors que 1411 patients portent toujours le virus.

