Nabeul: En 24h, deux décès et 209 nouveaux cas de coronavirus

Deux décès et 209 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, jeudi, au covid-19, après la publication des résultats de 682 analyses effectuées les 5 et 6 octobre, a indiqué à l’agence TAP le directeur de la santé préventive à Nabeul, Omar Sellimi.

Le premier défunt est un septuagénaire, originaire de la délégation de Menzel Temime et le deuxième, âgé de 84 ans, originaire de Nabeul. Ainsi, le nombre de décès dans la région est passé à 24 personnes depuis la propagation de l’épidémie.

S’agissant des nouvelles contaminations, elles se répartissent comme suit : 68 cas à Nabeul, 32 à Hammamet, 32 à Beni Khiar, 25 à Korba, 22 à Dar Châabane El Fehri, 9 à Soliman, 7 à Grombalia, 5 à Menzel Bouzelfa, 3 à Kélibia, 2 à Béni Khaled et un seul cas dans chacune des villes de Mida, Menzel Temime et Bouargoub.

Depuis la propagation du virus, 13860 tests ont été effectués dans le gouvernorat de Nabeul et le nombre total des contaminés dans la région atteint 1377 cas dont 805 portent encore le virus.