Nabeul : Saisie de 6 tonnes de sucre blanc en vrac

Les agents du contrôle économique à Nabeul et la brigade nationale de la garde de la circulation de Menzel Temime ont saisi, mardi dernier, 6 tonnes de sucre blanc en vrac sans facture.

Selon un communiqué publié par le ministère du Commerce et du développement des Exportations, l’équipe a saisi la marchandise selon les procédures en vigueur, après la consultation du parquet de Nabeul.

Le propriétaire de la marchandise sera poursuivi pour non présentation de factures d’achat conformément au décret n°10 de l’année 2020.

- Publicité-