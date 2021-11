Najla Bouden reçue par le président algérien

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi soir, au palais présidentiel d’Alger, la cheffe du gouvernement Najla Bouden-Romdhane à l’occasion de sa visite en Algérie.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié sur sa page officielle, Bouden s’est également entretenue avec le Premier ministre algérien, Ayman Ben Abderrahmane, qui l’avait reçue plus tôt, à l’aéroport international Houari Boumediene.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et son homologue algérien, Ramtane Lamamra, a souligné la présidence du gouvernement, sans donner plus de détails.

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a effectué, ce jeudi, une visite de fraternité et de travail en Algérie.

Cette visite traduit la volonté commune qui anime les dirigeants des deux pays de hisser les relations bilatérales vers un partenariat stratégique, solidaire et durable pour répondre aux aspirations des deux peuples frères, selon la même source.

La visite sera l’occasion d’intensifier la concertation, d’examiner les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays et de préparer les prochaines échéances bilatérales, dont notamment la Haute commission mixte tuniso-algérienne prévue prochainement.