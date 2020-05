NAME Logistics rejoint le Libyan British Business Council

La société tunisienne NAME Logistics a rejoint le Libyan British Business Council (LBBC).

Ses représentants auprès de l’Union européenne , de la région MENA et de l’Égypte organisent le transport multimodal vers Benghazi et Tripoli.

Ils assurent actuellement le transport aérien de tous les besoins en fret aérien du Royaume-Uni et de l’UE vers la Libye via AMM (Jordanie) et CAI (Égypte). Le délai de livraison en transit à partir du départ est de 4 jours ouvrables.

Il s’agit de vols réguliers hebdomadaires.

Ils utilisent la CAI en transit, le camionnage vers BEN (Benghazi) et MRA (Misurata) par la route, le délai de livraison en transit depuis l’arrivée de la CAI, 4 jours pour BEN, 6 jours pour MRA.