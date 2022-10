Nécessité de créer une ligne de financement dédiée à l’initiative verte au sein de la BTS

Le chef du département crédit et financement à la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank), Mohamed Ali Nhidi, a appelé à la nécessité de créer une ligne de financement au sein de la banque, dédiée à l’initiative verte pour encourager les promoteurs de ce genre de projets. Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de la conférence sur l’entrepreneuriat vert et l’entrepreneuriat féminin organisée, mardi, dans le cadre du programme Green’it par le PNUD et RedStart Tunisie, le responsable a ajouté que la BTS est prête à créer cette ligne de financement à condition de trouver un partenaire, précisant qu’il existe de nombreux projets qui ont besoin de financement, comme l’utilisation de l’énergie solaire dans le secteur agricole. Et de poursuivre que la BTS a accordé, en 2022, environ 12 mille crédits sur 16 mille crédits programmés d’une valeur totale de 290 millions de dinars, soit un taux de réalisation de 80%. Cette conférence a constitué une opportunité pour présenter l’économie verte et circulaire et à sensibiliser les entrepreneurs quant aux potentiels des entreprises vertes à travers des success stories de projets verts réalisés en Tunisie et qui pourront inspirer d’autres entrepreneurs.

Pour Jilani Labidi, fondateur d’un projet innovant d’écotourisme, la réussite de son projet, financé en coopération avec le programme italien « RedStart Tunisie » est garantie.

Le jeune entrepreneur a estimé que son projet qui démarrera en mars 2023, vise à contribuer au renforcement des entreprises opérant dans le domaine de l’économie solidaire et sociale.« En recevant une subvention de 38 mille dinars, j’ai choisi de réaliser mon projet dans la ville berbère Toujane(Sud tunisien) et je vois mon rêve se réaliser jour après jour » , a indiqué Labidi .En 2021, la BTS BANK a octroyé 15 mille crédits pour un coût total d’investissement de 200 MD et des enveloppes d’une valeur de 89 MD ont été accordées à des associations de micro-crédit .De son côté , Douja Ben Mahmoud Gharbi, CEO RedStart Tunisie a indiqué que le projet œuvre à accompagner les entrepreneurs dans tous les domaines, notamment, les projets féminins, en lançant un appel d’offre sur la page Facebook du programme et via les médias. Et de poursuivre que « RedStart Tunisie », assure le soutien des idées de projets et des entreprises en phase de démarrage faisant savoir que 10 projets opérant dans le tourisme agricole et le traitement des déchets médicaux seront sélectionnés pour les accompagner.