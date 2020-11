Nécessité de rapprocher les services de santé pour les malades Covid19

La nécessité de rapprocher les services de santé des patients Covid-19 était au centre d’une réunion, hier lundi, entre le ministre de la santé Faouzi Mehdi et les présidents des conseils nationaux des ordres des médecins, pharmaciens et médecins dentistes ainsi qu’avec des représentants des syndicats sectoriels. Ce rapprochement permettra d’assurer l’efficacité de l’intervention sanitaire notamment en fournissant des services de santé de première ligne dans les secteurs public et privé qui se sont avérés efficaces pour soulager la pression sur les institutions hospitalières, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

A l’issue de la réunion, les participants ont décidé de mettre en place des réseaux unifiés entre les différents cadres de santé pour fournir des services de santé de proximité au niveau local pour les patients Covid-19. Il a été, aussi, décidé de mettre en place des mécanismes de coordination au niveau local entre les chefs des services de santé, les médecins, les pharmaciens et les dentistes du secteur privé, de rassembler et de numériser les méthodes de collecte d’informations sanitaires et épidémiologiques au niveau local pour assurer leur qualité et la rapidité de leur mise à jour au niveau national. Les participants à la réunion ont aussi décidé de fournir davantage de médicaments au niveau des pharmacies du secteur privé et investir dans leur répartition géographique pour fournir les équipements de prévention et assurer une éducation sanitaire à tous les citoyens. Le ministère veillera aussi, selon le même communiqué, à faciliter l’accès aux tests du covid19. La réunion a permis de souligner la nécessité d’organiser des cours de formation au profit des cadres de santé locaux des secteurs public et privé afin de développer leurs compétences dans l’application des protocoles d’encadrement sanitaire pour les patients Covid-19, en particulier dans le domaine de la respiration artificielle.