Néjib Chebbi: « Kais Saied est la plus grande menace pour l’Etat tunisien »

Le président de la commission politique du parti Al Amal, Ahmed Nejib Chebbi, a estimé que la majorité des citoyens pensent que la Tunisie est au cœur de la tempête et que son avenir est très flou.

Intervenant sur les ondes d’Express Fm, il a souligné l’importance de l’union des Tunisiens en ces temps de crise, évoquant dans ce sens, la pénurie de certains produits de base, la hausse des prix, et la dégradation du pouvoir d’achat.

La situation est marquée par l’absence de contre-pouvoirs selon Chebbi, soulignant que l’on ne peut parler de démocratie en l’absence de ces contre-pouvoirs, et que la société doit se mobiliser pour contrebalancer le pouvoir.

Il a appelé, à ce titre, tous les syndicats, ingénieurs, médecins, avocats à ne pas céder aux contraintes des organismes auxquels ils appartiennent, notant que la rencontre nationale pour le Salut appellera bientôt à une manifestation de solidarité avec le pouvoir judiciaire.

« Aujourd’hui, on doit rebâtir la démocratie et non pas la démolir. Je n’incite pas à l’anarchisme. J’appelle les citoyens à se libérer pour être à la hauteur du défi », a-t-il précisé.

Selon lui, Kais Saied est la plus grande menace pour l’Etat tunisien et c’est le responsable de la dégradation de la situation.

Quant à la participation de Saied dans le dialogue national, Chebbi affirmé : » Il peut y participer, sauf s’il choisit de ne pas y faire partie, l’avenir de la Tunisie ne dépend pas de lui »

Et d’ajouter : « Je ne pense pas qu’une organisation nationale comme l’UGTT restera indifférente face à l’aggravation de la crise. L’UGTT peut jouer un rôle crucial et unir la société civile ».