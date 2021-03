Niger : au moins 40 morts dans un nouveau massacre !

Placé en état d’urgence depuis 2017, le département de Tillia comme d’autres régions du Niger fait face à des actes terroristes. Un récent massacre avait fait 58 morts et de nombreux blessés parmi les civils à Banibangou.

Une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés dans les localités d’Inatazayene, Bakorat et Akifakif toutes situées dans le département de Tillia (région de Tahoua) et non loin de la frontière avec le Mali, a fait au moins 40 morts le dimanche 21 mars 2021, selon un bilan provisoire communiqué par les sources locales.

Toujours selon les sources locales, les assaillants se sont attaqués aux populations civiles. De nombreux blessés ainsi que d’importants dégâts matériels sont également signalés. Informé de la situation, un détachement des forces armées nigériennes a été dépêché dans cette zone.