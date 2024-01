Nigeria : Shell vend une large part de ses activités pétrolières

Shell a déclaré avoir accepté de vendre ses activités terrestres dans le delta du Niger au Nigeria à un consortium d’entreprises dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,4 milliards de dollars. Il s’agit de la dernière mesure prise par la compagnie énergétique pour limiter son exposition dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui fait l’objet de plaintes de longue date concernant la pollution de l’environnement causée par l’industrie pétrolière.

Shell affirme qu’il s’agit d’un moyen de rationaliser ses activités dans un pays où elle opère depuis des décennies et où elle a dû faire face à des réactions négatives concernant des déversements de pétrole qui ont souillé des rivières et des fermes et exacerbé les tensions dans une région qui a été confrontée à des années de violence militante.

« Cet accord marque une étape importante pour Shell au Nigeria, conformément à notre intention précédemment annoncée d’abandonner la production pétrolière à terre dans le delta du Niger », a déclaré Zoe Yujnovich, directrice du secteur gazier intégré et de l’amont de Shell, dans un communiqué. « Cela nous aidera à simplifier notre portefeuille et à concentrer nos futurs investissements disciplinés au Nigeria sur notre position en eaux profondes et en gaz intégré ».

Le consortium acquéreur est Renaissance, qui comprend ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith et Petrolin, a déclaré Shell. Après un paiement initial de 1,3 milliard de dollars, le géant de l’énergie basé à Londres a déclaré qu’il recevrait 1,1 milliard de dollars supplémentaires, rappelle Africanews.

Les actifs que Shell vend sont en grande partie détenus par la compagnie pétrolière nationale du gouvernement nigérian, la NNPC, qui détient une participation de 55%. Pour finaliser l’accord, le gouvernement doit donner son assentiment. Shell exploite les actifs et détient une participation de 30%, le reste étant détenu par la société française TotalEnergies (10%) et la société italienne Eni (5%).

Les actifs comprennent 15 concessions minières terrestres et trois opérations en eaux peu profondes, a déclaré la société.

- Publicité-