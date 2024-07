Noureddine Tarhouni nouveau Directeur Général Adjoint UBCI

Dans le cadre de la poursuite de son plan de transformation, l’UBCI vient d’opérer une réorganisation au niveau de son pôle business et nomme à sa tête Noureddine Tarhouni en tant que Directeur Général Adjoint.

N. Tarhouni est titulaire d’un diplôme en finances de l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis et a poursuivi un troisième cycle à l’IFID (Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe).

Tarhouni a occupé plusieurs postes de haute responsabilité au sein de l’UBCI. Depuis 2020, il a été Directeur Central des Risques, membre du Comité Exécutif de la banque et Secrétaire du Comité des Risques. Au cours de ses fonctions, il a contribué de manière significative à asseoir la réputation de l’UBCI comme l’une des banques disposant de l’un des meilleurs modèles de gestion des risques dans le secteur bancaire tunisien.

Entre 2017 et 2020, Tarhouni a occupé le poste de Directeur Corporate& Investment Banking à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS), filiale de BNP Paribas. Entre 2013 et 2017, il était à la tête du Réseau Commercial de l’UBCI.

Selon Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI : « Nous sommes convaincus que cette nomination va dynamiser l’activité commerciale et préparer la banque à une nouvelle phase axée sur l’innovation, la qualité et la durabilité. L’expérience de Tarhouni et son expertise contribueront activement à piloter les initiatives de croissance et à renforcer le positionnement de l’UBCI sur le marché. »