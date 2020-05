Nouveaux horaires des pharmacies après l’allègement du couvre-feu

Le conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie a annoncé, dans un communiqué publié mercredi 13 mai 2020, dans la soirée, que suite au changement des horaires du couvre-feu (de 23h à 5h), les horaires obligatoires d’ouverture et de fermeture des officines de détail seront comme suit à partir du 14 mai 2020 :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 pour les pharmacies de jour et de 17h30 à 8h30 pour les pharmacies de nuit.

Samedi, les pharmacies de jour travaillent de 8H30 à 13h, les pharmacies de garde de 8h30 à 17h30 et les pharmacies de nuit de 17h30 à 8h30.

Le dimanche et les jours fériés, les pharmacies de garde sont ouvertes de 8h30 à 17h30 tandis que les pharmacies de nuit travaillent de 17h30 à 8h30