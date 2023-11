Nouveaux rebondissements dans l’affaire Jilani Daboussi

Le Comité des droits de l’homme, organe de l’ONU chargé de veiller à la bonne application du pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), s’est prononcé, mardi, sur l’affaire Jilani Daboussi, ancien député et maire de Tabarka sous l’ancien régime d’avant 2011.

Dans sa réponse à la plainte déposée, en mars 2019, par le collectif de défense de la famille Daboussi, le Comité onusien a émis une série de « constatations » au titre desquelles il reproche aux autorités tunisiennes d’avoir « failli à leur devoir de protéger la vie de Jilani Daboussi, qui se trouvait sous l’autorité de l’Etat » et estimé que ce dernier a été victime d’une « violation des droits de l’homme ».

Le comité dénonce l’absence d’enquête menée par les autorités tunisiennes pour 3examiner les dénonciations faites sur la façon de gérer la prise en charge médicale » de Jilani Daboussi.

A ce titre, le comité rappelle qu’il est du devoir des autorités tunisiennes de mener « des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme (…) mais aussi celui de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder à son jugement et de prononcer une peine à son égard. »