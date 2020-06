Nouveaux vols de rapatriement des tunisiens à l’étranger

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, mardi, une nouvelle programmation desvols de rapatriement des tunisiens à l’étranger durant la période du 18 au 26 juin courant.

Voici le programme des vols de et vers les aéroports tunisiens :

Le 18 juin 2020 :

France / Paris ( Tunisair)

Le 19 juin 2020 :

Allemange/ Munich et Cologne ( Jasmin Airways)

Qatar/ Doha ( Qatar Airways)

Le 20 juin 2020 :

Ukraine/ Kiev ( Tunisair)

Roumanie / Bucarest (Tunisair)

Italie/ Palerme ( Tunisair Express)

Belgique/ Bruxelles (Jasmin Airways)

Le 21 juin 2020:

France/ Lyon (Tunisair)

France/ Marseille (Tunisair)

France/ Paris (Jasmin Airways)

France/ Paris ( Nouvelair)

France/ Marseille (Nouvelair)

Le 22 juin 2020 :

France/Paris ( Tunisair)

Italie/ Rome ( Tunisair)

France/ Nice ( Tunisair)

Italie/ Naples ( Tunisair Express)

Italie/ Vérone) ( Jasmin Airways)

Qatar/ Doha ( Qatar Airways)

Le 23 juin 2020

Allemagne/ Francfort ( Tunisair)

France/ Nice ( Jasmin Airways)

France/ Paris (Nouvelair)

France/ Nice ( Nouvelair)

Le 24 juin 2020

France/ Paris ( Tunisair)

Qatar / Doha ( Qatar Airways)

Le 25 juin 2020

Arabie Saoudite / Jeddah ( Tunisair)

Arabie Saoudite / Ryad ( Tunisair)

Italie / Palerme ( Tunisair Express)

Espagne / Madrid ( Jasmin Airways)

France / Paris ( Nouvelair)

Le 26 Juin 2020

France / Paris ( Tunisair)

France/ Marseille ( Tunisair)

Italie / Naples ( Tunisair Express)

Qatar / Doha ( Qatar Airways)

Le ministère rappelle que tous les tunisiens à l’ étranger devront obligatoirement présenter, à leur arrivée, un test négatif au Covid-19 (PCR) qui doit être effectué au moins 72h avant la date du départ.

Ils devront également s’engager par écrit de se soumettre à l’auto-isolement sanitaire obligatoire durant 14 jours et de se conformer aux règles sanitaires en vigueur.