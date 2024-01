Nouvelle édition du Concours de la meilleure huile d’olive monovariétale de Sfax

Comme à l’accoutumée, des dizaines de producteurs participent, cette année, au Concours de la meilleure huile d’olive monovariétale extra vierge organisé du 29 janvier au 6 février 2024 par l’Association Tunisie l’Olivier de Sfax. La compétition a été lancée en 2015.

Dans des déclarations lundi 29 janvier à Radio Diwan FM, diffusant de Sfax, la présidente du jury et chercheuse à l’Institut de l’olivier, Naziha Grati , a indiqué qu’il s’agit d’une manifestation destinée à valoriser et à promouvoir la consommation et l’exportation de l’huile d’olive tunisienne de haute qualité.

La Tunisie a le mérite disposer d’un riche patrimoine génétique de variétés d’olivier dont le chemlali, le chétoui, le oueslati, chamchali, zelmati, fayali,le kriche, jbali, jerbi, sayali.

La précédente édition a enregistré 65 concurrents venus des diverses régions, Sfax, Bizerte, Zarsis, le sahel tunisien (Sousse et ses environs), Zaghouan, Djerba, Gafsa, Béja…