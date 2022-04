Nouvelle liaison aérienne Tunis-Stansted

La compagnie nationale tunisienne Tunisair a lancé des vols entre Tunis et l’aéroport de Stansted, à raison de deux fois par semaine, les lundis et jeudis, à bord d’un Airbus A319. Il s’agit du premier service régulier de Stansted à destination et en provenance de la capitale tunisienne Les vols partent à 17h55 et arrivent à Tunis à 20h55, tandis que le vol retour part à 13h50 et arrive à Stansted à 16h15.

Le directeur du développement des lignes aériennes de MAG (Manchester Airports Group), Mats Sigurdson, a déclaré : » Les nouvelles routes sont toujours des développements passionnants et le vol direct de Tunisair vers Tunis offre encore plus de choix aux passagers. La Tunisie offre quelque chose pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un séjour en ville dans la capitale avec ses fascinants sites archéologiques romains ou d’un séjour tout compris le long du célèbre littoral méditerranéen du pays. Nous leur souhaitons beaucoup de succès avec cette nouvelle ligne au départ de Londres Stansted ».

Le nouveau vol bihebdomadaire vers Stansted, relie Tunis à Londres, Cambridge et l’est de l’Angleterre.