Nouvelle plateforme électronique pour le renforcement des capacités des agents publics

L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) a signé le protocole d’entente d’un projet de mise en place d’une plateforme électronique pour le renforcement de capacités des agents publics « Establishment of enhanced e-Governance Capacity Building through implementation of e-Learning based Open Learning System for Government, Civil Society and Citizen. » , d’une valeur de 5 millions de dollars et ce en partenariat avec l’Ecole National d’Administration sous la présidence du gouvernement. Le projet sera implémenté au sein de l’Ecole National d’Administration en collaboration avec des différents établissements de formations

Le protocole d’entente a été signé, aujourd’hui, Lundi 23 Novembre 2020, entre la directrice pays de la KOICA, Mme YoungSook NAM, la directrice de l’ENA, Mme Khaoula Labidi, et son Excellence Mme Hasna, Ministre auprès du chef du Gouvernement chargé de la Fonction publique.