Nouvelle réglementation des changes !

Participant lundi 26 décembre à une émission de la première chaine de la Télévision tunisienne sur les dispositions de la loi de finances pour 2023, la ministre des finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a annoncé qu’un projet de texte amendant la réglementation des changes en Tunisie a été élaboré par les services compétents du département et sera soumis pour consultation probablement à partir de la semaine prochaine aux parties concernées dont la Banque centrale de Tunisie et le Conseil bancaire et financier.

Elle n’a pas révélé le contenu du projet, mais déjà, des rapports semi officiels affirment que « l’assouplissement de la réglementation des changes en Tunisie est une nouvelle génération de réforme majeure sur le financement et l’attractivité des investissements ».

Selon les mêmes rapports, il s’agit d’assurer la conformité de la Tunisie aux pré-requis internationaux en matière de mise en œuvre d’un assouplissement de la réglementation des changes, dans la perspective d’une levée graduelle du contrôle des changes