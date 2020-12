Nouvelle souche de Covid: suspension du trafic aérien tunisien avec le Danemark

Les vols à l’arrivée, au départ et de transit entre les aéroports tunisiens et ceux du Danemark seront suspendus à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, a annoncé jeudi le ministère du Transport et de la Logistique.

Les passagers en provenance du Danemark, ou ayant transité par ce pays ne seront pas acceptés sur le sol tunisien, a ajouté le ministère du transport, expliquant que cette décision intervient en raison de l’émergence d’une nouvelle souche du virus Covid-19.

Le ministère du Transport et de la Logistique avait déjà décidé, lundi, de suspendre tous les vols à l’aller, au retour et en transit, entre les aéroports tunisiens et ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, pour la même raison.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait mis en garde, dimanche, contre la propagation rapide dans le monde, d’une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres, détectée notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie.