Nouvelles nominations au ministère du Commerce

Le ministère du Commerce et du développement des exportations a annoncé, mardi, les nominations suivantes :

-Tarek Ben Jazia, PDG de la société ELLOUHOUM

-Habib Jelassi, PDG de la Société de la foire de Nabeul

-Jamaleddine El Fahem, Inspecteur général du ministère

-Nabil Jaouadi, Directeur général des services communs

-Dorra Borgi, Directrice générale du Commerce extérieur

-Mohamed Hedi Inoubli, Président de l’Unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche

-Houyem Bali, présidente de l’Unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de zone franche commerciale et logistique de Ben Guerdane

-Tarak Jamii, Président de l’Unité de Gestion Budgétaire Par Objectifs

-Habibi dimassi, Directeur régional à la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Tunis

-Abdelkader Timoumi, Chargé de mission à l’Office-

-Mohamed Chokri Darouich, rapporteur au Conseil de la concurrence

