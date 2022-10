Obstacles au développement de l’e-commerce

La Tunisie offre d’énormes opportunités pour le développement du commerce électronique compte tenu des progrès réalisés ces dernières décennies, accélérés depuis 2020 par la crise liée à la Covid-19, a estimé, Mme Cécile Barayare, directeur en matière d’économie numérique à la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), dans des déclarations à Radio Express FM, à l’occasion du lancement, mardi 18 octobre, à Tunis, d’un plan d’actions pour la promotion du commercé électronique en Tunisie.

Commentant une évaluation faite à ce sujet, elle a, néanmoins, mis en garde contre plusieurs obstacles empêchant encore le pays de bénéficier pleinement des avantages du commerce électronique dont notamment la dimension logistique du commerce et, en particulier, le secteur de la livraison de colis express qui n’est ni structuré ni règlementé.

De même, la rigidité de la règlementation des changes prive la Tunisie d’un énorme potentiel en termes de commerce électronique transfrontalier, notamment avec les marchés européens, car les consommateurs et les commerçants rencontrent des difficultés concernant l’accès aux comptes en devises et aux cartes bancaires internationales. L’accès au financement est également considéré comme un obstacle majeur pour les opérateurs du secteur du commerce électronique en Tunisie