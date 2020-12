La COVID entraîne un important déclin du commerce mondial en 2020

La valeur du commerce mondial de marchandises devrait chuter de 5,6 % en 2020, par rapport à 2019, selon les dernières estimations de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publiées, mercredi, dans le cadre de son » Manuel de statistiques 2020 « . Selon la même source, ce serait la plus forte baisse du commerce de marchandises depuis 2009 lequel avait alors chuté de 22 %. Cette dernière prévision est significativement, plus optimiste qu’il y a quelques semaines alors que la CNUCED prévoyait une baisse de 9%.

La CNUCED souligne par ailleurs, que la chute prévue pour le commerce des services est encore plus importante, avec une baisse probable de 15,4 % en 2020, par rapport à 2019. Si elle se confirme, il s’agirait de la plus forte baisse du commerce des services depuis 1990. En 2009, suite à la crise financière mondiale, le commerce des services avait chuté de 9,5 %.

Le Manuel de statistique de la CNUCED 2020 fournit un large éventail de statistiques et d’indicateurs pertinents pour l’analyse du commerce international, de l’investissement, du transport maritime et du développement.

