Offre de la gratuité du Pack AMEN First Bank« First Free »pour les nouveaux bacheliers

AMEN BANK tient à féliciter toutescelles et tous ceux qui ont obtenu leur bac 2020 ; à cette occasion, elle leur offre la gratuité du Pack AMEN First Bank« First Free »*, qui leur fera bénéficier d’un ensemble d’avantages à savoir :

L’ouverture entièrement en ligne, d’uncompte chèque d’AMEN First Bank, 1 ère Banque 100% en ligne, sans frais,

Banque 100% en ligne, sans frais, La gratuité de la carte Sésame, qui permet de réaliser des opérations de retraitDAB, de paiement par TPE, ainsi que des achats et des règlements de factures en ligne,

La gestion en ligne gratuite du compte, sur le site d’AMEN First Bank, 1 ère Banque 100% en ligne,ou à partir de l’application AMENMobile,

Banque 100% en ligne,ou à partir de l’application AMENMobile, la gratuité desvirements reçus,

Une réduction de 50 % sur les virements émis.

Ces avantages concernent aussi les futurs bacheliers, qui réussiront à la session de rattrapage.

Pour ouvrir un compte AMEN First Bank, il suffit de cliquer sur le lien :https://www.amenfirstbank.com.tn/Ouvrir-Compte-bancaire-enLigne.jsp.

*Offre promotionnelle valable jusqu’au 31 août 2020