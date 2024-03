L’Amen Bank intègre des ODD

En tant que Banque responsable, Amen Bank s’est engagée dans une démarche citoyenne, dont l’objectif est d’intégrer le développement durable (ODD) dans l’exercice de ses activités. Cet engagement est assuré par l’organisation de formations régulières au profit de ses collaborateurs concernés par le domaine de la finance verte ainsi que la sensibilisation sur les risques climatiques et environnementaux.

C’est dans ce cadre, qu’ Amen Bank a organisé le lundi 8 janvier 2024 et en interne, une conférence ayant pour thème : « Du changement climatique à la responsabilité sociale et environnementale : les opportunités pour le secteur bancaire ». Cette conférence a été animée par le formateur expert en ESG, M. Adel Ben Youssef, professeur en Sciences Économiques à l’Université de Nice Côte d’Azur, négociateur lors des COP (2017-2018-2019-2021-2022-2023) pour le compte de la Tunisie en matière de finance climat.

