OMS: La Tunisie à la tête du comité du programme et dubudget

La Tunisie en la personne du Docteur Taher Guergah a été élue à la tête du comité du programme et du budget relevant de la direction du conseil exécutif de l’OMS et ce lors d’un congrès électif virtuel, tenu vendredi 26 juin 2020 à Genève.

Guergah a déclaré que la candidature de la Tunisie pour présider ce comité a été acceptée, ce qui représente une reconnaissance de la réussite de la Tunisie et son implication dans l’exécution des programmes de l’OMS, rapporte Mosaïque fm.