OMS : le déconfinement ciblé ne signifie pas la fin du virus en Tunisie

Yves Souteyrand, représentant de l’OMS en Tunisie a qualifié le plan de lutte contre le coronavirus de réussi et raisonnable.

Intervenu ce jeudi 30 avril 2020 sur Mosaïque fm, Souteyrand a indiqué que la Tunisie avait pris des mesures de prévention nécessaires au moment opportun.

”La fermeture des frontières maritimes et aériennes a permis de maîtriser la première vague et d’aplatir la courbe et ne pas avoir enregistré une phénomène accroissant de l’épidémie comme dans d’autres pays”, a-t-il dit.

Il a, également, appelé à faire preuve de vigilance pendant la période de confinement ciblé afin de ne pas perdre le contrôle, étant donné que le secteur de la santé en Tunisie est fragile.

La Tunisie pourrait s’attendre à une deuxième vague de coronavirus et que la levée de la quarantaine ou le déconfinement ciblé ne signifient pas la fin du virus. ”Le citoyen tunisien doit respecter toutes règles de prévention et il faut compter sur sa conscience”.

”Ainsi ce qui rend difficile de dévoiler ”la partie cachée” du virus est la baisse du nombre d’analyses effectuées en Tunisie”, a-t-il ajouté.