OMS: Pas de solution miracle contre le coronavirus !

La course aux vaccins continue mais il n’existe pas pour l’heure de solution miracle contre le Covid-19, a averti lundi l’OMS, alors que la pandémie continue à s’accélérer dans le monde et pousse certaines villes comme Melbourne, en Australie, à refermer les portes des commerces.

« Il n’y a pas de panacée et il n’y en aura peut-être jamais », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Les essais cliniques nous donnent de l’espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin » efficace notamment sur la durée, a-t-il expliqué.

Plusieurs pays sont lancés dans la bataille des vaccins, certains en sont aux dernières étapes de tests. La Russie a assuré lundi qu’elle serait prochainement en mesure de produire « plusieurs millions » de doses début 2021.

En attendant, le rythme de la pandémie continue de s’accélérer, particulièrement aux Etats-Unis et en Amérique latine. A ce jour, plus de 18 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le virus et plus de 680.000 en sont mortes, selon un bilan établi lundi par l’AFP.

En sinistre position de tête, les Etats-Unis comptent 154.834 morts dont 515 en 24 heures, suivis du Brésil (94.665 morts), du Mexique (47.746 décès) et du Royaume-Uni (46.193 morts).