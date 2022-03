ONU : La Tunisie vote pour une résolution dénonçant l’invasion russe en Ukraine

La Tunisie a voté en faveur d’une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies lors de sa onzième session extraordinaire, tenue, ce mercredi, à New York, sur la situation en Ukraine, apprend-t-on d’un communiqué publié sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

Revenant sur le bien-fondé de sa position, la Tunisie souligne que sa réaction est » une victoire » pour les buts et principes de la Charte des Nations Unies, sur lesquels se fonde la politique étrangère du pays et vient affirmer la volonté de trouver une « issue à la crise par le recours aux moyens pacifiques, seule et unique voie pour mettre fin à l’escalade ».

La Tunisie, ajoute le communiqué, prend acte de l’implication des parties concernées dans « le dialogue et la négociation » et réitère son appel à la communauté internationale pour qu’elle conjugue ses efforts en vue de parvenir à un arrêt des hostilités et créer les conditions favorables à une solution durable à cette crise.

Tout en réaffirmant que « la paix et la sécurité internationales sont indivisibles », souligne le communiqué, la Tunisie appelle à un traitement « égalitaire » des différentes questions justes, basé sur le principe de «l’unité pour la paix» afin que « les peuples puissent recouvrer leurs droits légitimes », conformément aux références internationales.

Votée à la majorité de 141 voix contre 5 et 34 abstentions, la résolution onusienne dénonce sans équivoque « l’invasion » russe contre l’Ukraine, appelle à une cessation immédiate des opérations militaires et à la nécessité d’une solution pacifique et immédiate au conflit entre la Russie et l’Ukraine à travers les négociations et la médiation.