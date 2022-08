OptiCept renforce sa position en Tunisie avec un accord commercial sur l’huile d’olive

L’entreprise OptiCept Technologies, basée en Suède a signé aujourd’hui un accord commercial pour oliveCEPT® en Tunisie avec le groupe Ayachi, aux termes d’un contrat d’une valeur de 130.000 euros concernant un modèle THOR d’oliveCEPT®.

Ayachi Group est un groupe actif dans plusieurs formes d’aliments, notamment différents types d’huile, de vinaigre, d’épices et de fruits secs et marinés. Le groupe est un acteur important sur le marché tunisien qui est « reconnu pour son travail sur la durabilité, l’innovation et pour ses produits de haute qualité ».

« La Tunisie est un marché en pleine croissance pour l’huile d’olive. L’année dernière, nous sommes entrés sur le marché tunisien de l’huile d’olive et aujourd’hui, nous renforçons notre position grâce à cet accord avec le groupe Ayachi, qui ouvre également des possibilités d’affaires supplémentaires en Tunisie », déclare Thomas Lundqvist, PDG d’OptiCept Technologies.

OptiCept Technologies AB (publ) fournit à l’industrie alimentaire et végétale des solutions technologiques qui contribuent à un monde plus durable et permettent une croissance économique respectueuse du climat. OptiCept optimise les processus biologiques – extraction accrue de la matière première, durée de conservation prolongée, réduction des déchets et amélioration de la qualité (goût, arôme, couleur, contenu nutritionnel) du produit final.

Les effets positifs de la technologie augmentent l’efficacité pour nos clients, de meilleurs produits pour les consommateurs et un impact minimal sur notre environnement. Grâce aux technologies brevetées PEF (champ électrique pulsé) et VI (Infusion sous vide), la technologie ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour l’industrie alimentaire et végétale dans le monde entier. La vision d’OptiCept est de contribuer à un monde durable en offrant une technologie verte de pointe efficace et facile à utiliser dans les domaines de la FoodTech et de la PlantTech.

L’entreprise est située à Lund en Suède et son action est négociée sur le Nasdaq First North Growth Market.