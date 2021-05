Orange Tunisie continue de déployer son Programme des Ecoles numériques, en équipant 20 nouvelles écoles primaires et 1 école pilote à l’hôpital Sahloul

Depuis 2012, Orange Tunisie, entreprise responsable et solidaire, a pour ambition de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour tous les Tunisiens. Dans ce cadre, l’un de ses programmes phares est celui consacré aux écoles primaires numériques, un programme lancé en 2014 en partenariat avec le Ministère de l’Education et avec le soutien de la Fondation Orange.

Cette année encore et malgré un contexte sanitaire difficile, Orange Tunisie a poursuivi le déploiement de ce programme. L’opérateur a ainsi :

– Equipé 20 nouvelles écoles primaires de kits numériques composés de 25 tablettes, 1 laptop, 1 vidéoprojecteur, 2 serveurs raspberry, du contenu numérique (programme officiel du Ministère de l’Education, applications périscolaires…) pour en faire des écoles numériques. Ces écoles sont situées dans les Gouvernorats de Nabeul, Bizerte, Béja, Le Kef, Siliana, La Manouba, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan. Avec 130 écoles numériques dans les 24 Gouvernorats, ce sont plus de 38 000 élèves et 2 100 enseignants qui bénéficient désormais de ce programme ;

– Mis en place une école numérique pilote au sein de l’hôpital Sahloul à Sousse : Afin de pallier au décrochage scolaire des enfants hospitalisés, une salle dans l’établissement de santé a été équipée de tablettes avec des applications ludo-éducatives, d’un serveur raspberry avec le programme scolaire du Ministère de l’Education, de livres, de contes et de matériel divers (casques, clés USB, imprimante…). Les très jeunes écoliers-patients bénéficient ainsi d’un encadrement adapté à leur niveau scolaire et à leur état de santé pour pouvoir reprendre une scolarité normale à leur sortie d’hôpital.

– Lancé l’édition 2021 du « WikiChallenge Ecoles d’Afrique », une compétition continentale dédiée aux élèves de 9-13 ans des écoles numériques, qui sont encouragés à écrire des articles encyclopédiques sur un sujet relatif à leur environnement proche. Pour rappel, 3 écoles tunisiennes s’étaient déjà distinguées par le passé : « Skhira » à Béja et « Bechni » à Kébili en 2018, suivies de l’école numérique de « Oued Essidr » à Gabès en 2019.

Pour la prochaine rentrée scolaire, Orange Tunisie prévoit d’équiper d’autres écoles primaires et d’animer davantage ce réseau d’écoles numériques !